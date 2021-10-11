نتائج الانتخابات لمحافظة الديوانية

أسماء الفائزين من محافظة الديوانية في دورة انتخابات برلمان العراق لعام 2021.
الدائرة الاولى :
1-حيدر الحداد ( 7246)
2 --باسم الغرابي ( 7207 )
3- محمد نوري الخزاعي ( 5850 )
4- انتصار الغرابي (4296)
الدائرة الثانية:
1 --ناظم الشبلي (8731)
2-فيصل حسان النائلي ( 7554)
3 --سهام الموسوي (6457)
الدائرة الثالثة:
1 --جواد البولاني ( 11970)
2- عباس شعيل الزاملي (10594)
3-عبير احمد عبد السادة الهلالي ( فازت بدون كوتا) (7462)
4- اما حيدر علي شيحان في حال احتساب (عبير كوتا) ( 6049)
او ضحى القصير تصعد بدلا عنه بنظام الكوتا( 5074)
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