الجبهة التركمانية تبدي تخوفها من التحركات الأخيرة للبيشمركة

أبدى المتحدث باسم الجبهة التركمانية محمد سمعان، السبت، تخوفه من التحركات الأخيرة لقوات البيشمركة داخل الحدود الإدارية في كركوك.

وقال سمعان في تصريح لـ/المعلومة/ إن “هذه التحركات تبدو مقلقة ونتخوف من أن تكون بداية لإعادة تلك القوات إلى كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها”.

وأضاف أن “الدستور حدد مهام البيشمركة ومهام القوات الاتحادية والتي يحق لها الوصول لجميع المناطق حتى وأن كان داخل الحدود الإدارية لإقليم كردستان، وبالتالي هو من يمكنه سد الفراغات في المناطق الفاصلة بين بغداد وأربيل”.

وأشار إلى أنه “نعتقد بأن العمليات التي جرت أمس هي مقدمة لإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك وباقي المناطق”.

وأجرت القوات الأمنية عمليات مشتركة يوم أمس دوريات مشتركة برفقة قوات البيشمركة على الحدود الفاصلة بين المناطق التابعة للحكومة الاتحادية والأخرى التابعة لحكومة الإقليم.