نائب عن نينوى: تركيا تشكل تهديدا للأمن القومي العراقي

حذر النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي، السبت ، من مغبة محاولات التوسع التركي في شمال العراق كمحطة بديلة للامريكان.

وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تركيا لايهما السيادة العراقية بقدر ما يهمها التوسع وأحكام السيطرة على اجزاء من الاراضي العراقية”، مبينا أن “الاعتداءات التركية توسعت خلال الآونة الأخيرة داخل العراق”.

وأضاف أن “التوسع التركي ومساعيه لبناء قواعد جديدة في شمال العراق لتعزيز قواته العسكرية”، مشيرا إلى أنه “بات واضحا أن الوجود التركي يشكل قلقا على سيادة العراق وتهديدا للامن القومي العراقي “.

وكان القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب أكد في تصريح سابق، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانها مقصرة ولا تستطيع الدفاع عن سيادة البلاد.