مقتل جندي تركي متأثرا باصابته بعبوة ناسفة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مصرع جندي إثر تفجير وقع في منطقة داخل الأراضي العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "جنديا أُصيب بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة، في منطقة أفاشين، وباءت كافة محاولات إنقاذه في المستشفى الذي أُسعف إليه، بالفشل".

ونشر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عبر تويتر، رسالة تعزية في مقتل الجندي".