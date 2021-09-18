اتفاق عربي – تركماني لقطع الطريق على البيشمركة في كركوك

اكد النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي، السبت، اتفاق القوى التركمانية والعربية على منع عودة البيشمركة لكركوك قبل الانتخابات، مبينا القوات الاتحادية قادرة على توفير الامن في كل المحافظة.

وقال المفرجي في تصريح لـ/المعلومة/، إن ” القوى العربية والتركمانية بمختلف مكوناتها ترفض وبشكل قاطع تواجد قوات غير الاتحادية في كركوك قبل الانتخابات”.

واضاف ان “جميع الأخبار المتداولة حول عودة البيشمركة الى المحافظة غير صحيحة ولاتمت إلى الحقيقة بصلة كون القرار الامني مازال بيد بغداد بشكل حصري”.

واشار الى ان “الوضع الامني في المحافظة مستقر ولا يحتاج الى توتر سيما مع قرب الانتخابات وان عودة البيشمركة يعكر الوضع السياسي ويخلط الاوراق في المحافظة”، مؤكدا ان “ممثلي المحافظة لن يسمحوا بأي اتفاق سياسي يحاول إعادة الأمور إلى ما قبل خطة فرض القانون.”