توقعات نيابية بفشل جلسة الاثنين: الكل منشغل بالدعاية!

توقع النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، السبت، عدم امكانية اكمال النصاب القانوني لجلسة الاثنين المقبل النيابية، مبينا ان اغلب القوى السياسية منشغلة في دعايتها الانتخابية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “اغلب النواب هم من المحافظات وهم مشغولين حاليا في الدعاية الانتخابية في مدنهم ولا يستطيعون ترك تلك الدعايات من اجل انعقاد الجلسة”.

واضاف ان “مجلس النواب معطل منذ عدة اشهر سيما مع انطلاق الدعاية الانتخابية المبكرة وقد فشلت رئاسة مجلس النواب في عقد عدة جلسات في وقت افضل من التوقيت المقبل”.

واشار الى ان “الحديث عن اكمال النصاب القانوني والتصويت على بعض القوانين ما هو الا دعاية سياسية او استعراض نيابي في اخر ايامه”