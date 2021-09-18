الأنبار.. أحزاب متنفذة تغري مرشحين للانسحاب من الانتخابات

كشف المرشح عن حزب ” عروبيون ” في محافظة الانبار بلاسم العلواني ، السبت، عن قيام بعض الكتل والاحزاب السياسية المتنفذة بتقديم اغراءات لبعض المرشحين لانسحاب من الانتخابات مقابل حصولهم على اموال ومناصب ادارية عليا في الحكومة المقبلة .

وقال العلواني في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” احزاب متنفذة تقوم وعبر وسطاء بتقديم عروض لمرشحين تخيرهم بالانسحاب من الانتخابات مقابل حصولهم على اموال ومناصب ادارية في الحكومة المقبلة بعد شعور هذه الاحزاب اكتساح بعض المرشحين للساحة الأنبارية ومقبولية البعض منهم من قبل الشارع الذي يؤول على نجاحهم في حال فوزهم في الانتخابات “.

واضاف ان “الاحزاب المتنفذة يتحدثون اما الاعلام في الانبار ان الانتخابات محسوسة لصالحهم الا ان هذه الرواية غير صحيحة على خلفية قيامهم عبر وسطاء بتقديم عروض مغرية للمرشحين الجدد تطالبهم بالانسحاب مقابل اموال ومناصب ادارية عليا لإفساح المجال لمرشحي تلك الاحزاب للفوز بالانتخابات ويظهر من هذا زيف الادعاءات بان الانتخابات محسومة لأحزابهم “.

يشار الى ان الانبار تشهد صراعا حادا بين قطبين سياسيين لاستحواذ على الانتخابات وهما تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي وتحالف عزم برئاسة خميس الخنجر.