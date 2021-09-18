القيادي في سرايا الخرساني هادي الجزائري : ما يجري ضد الحشد الشعبي محاولة لكسر عزيمته والحكومة شريك في ذلك

اتهم القيادي في سرايا الخرساني التابعة للحشد الشعبي، هادي الجزائري، الحكومة باهمال التصدي للهجمات التي يتعرض لها الحشد الشعبي سياسيا واعلاميا.

وقال، الجزائري، في تصريح ل/المعلومة/، انه” ابتداء من اليوم الأول لاغتيال القادة الشهداء وما تبعه من مضايقات لقادة الحشد فيما بعد ما هي الا محاولات لكسر الروح النفسية والوجدانية لدى الحشد الشعبي”.

واضاف، ان” الحكومة مساهم كبير في هذه العمليات بصمتها على محاسبة الحشد وتشويه صورته والاستماع لدعاوى حله، الا اننا نؤكد بان هذه المحاولات لا تزيد الحشد الا إصرارا وثباتا على النهج الوطني والدفاع عن العراق ومقدساته”.

وأشار الى ان” منذ حملات التشويه التي قادتها مختلف التظاهرات ضد الحشد الشعبي والإساءة لقياداته كان الاجدر بالحكومة الوقوف عند هذه النقطة بعدما اصبح الحشد قوة رسمية بموجب القانون وليس كما يدعي بعض المنافقين بانه مليشيات”.

وتثار الكثير من الدعوات هذه الفترة للمطالبة بحل الحشد الشعبي او دمجه في القوات المسلحة، فيما يرى اخرون بان الحشد اصبح قوة رديفة للجيش العراقي ومن الضروري بقائها.