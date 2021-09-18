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تفاصيل جديدة بشأن نقل زوار الأربعين من ايران الى العراق


أكد مستشار المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية، تخصيص 6 مطارات لنقل زوار ذكرى أربعينية الامام الحسين(ع) من ايران الى العراق.

وأوضح " غلام حسين رستميان" في تصريح أنه "سيتم نقل 60 الف زائر من ايران الى العراق خلال فترة 19 سبتمبر/أيلول حتى 2 اكتوبر /تشرين الاول المقبل"، بحسب قناة العالم الايرانية 

وأشار الى أن المطارات الدولية الست هي مطار الامام الخميني (رض) في طهران ومشهد وتبريز واصفهان وشيراز وأهواز مستدركا أنه تم تجهيز مطارات أخرى عند طلب منظمة الطيران المدني الايرانية ذلك".

وشدد رستميان على أن" كافة الزوار يجب أن يكونوا متلقين جرعتين من لقاح فيروس كورونا وحمل نتيجة سلبية لفحص " PCR" عند السفر".

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