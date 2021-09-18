انخفاض في معدلات إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 1959 إصابة جديدة، مقابل تماثل 5082 حالة للشفاء، وتسجيل 36 حالة وفاة بالفيروس".

وأشارت إلى "تلقي 18904 أشخاص للقاح كورونا في 24 ساعة".