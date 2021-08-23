القبض على متهمين بالارهاب وحيازة المخدرات في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة وآخرين بالإرهاب في المحافظة .

وقالت القيادة في بيان لها، ان "مفارز قسم شؤون السيطرات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الساندة، تمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين عثر بحوزتهم خلال إجراءات تفتيش منفصلة على نحو 98 حبة مخدرة مع كمية من مادة الكريستال المخدرة مع امبولات استنشاق وخمس أدوات متنوعة تستعمل للتعاطي، فيما استطاعت مفارز شعبة مخدرات المسيب من إلقاء القبض على مروج مخدرات صادر بحقه أمر قبض وفق المادة "28 مخدرات" وضبط بحوزته 3 امبولات تعاطي".

واضافت ان "قوة مشتركة من قسم شرطة الأقضية ألقت القبض على متهم ضبط بحوزته على حبوب مخدرة مع أدوات تعاطي، فيما تمكنت قوة مشتركة مع مفارز شؤون المخدرات والمتفجرات من إلقاء القبض خلال ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية جنوبي المحافظة على متهم مطلوب بقضايا المخدرات ضبط بحوزته قنبلة يدوية (رمانة) مع سلاح مسدس".

واشارت القيادة الى ان "قوة مشتركة من قسم شرطة الإسكندرية، وفوج الطوارئ الرابع، ومديرية الاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة " 4 إرهاب "،موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".