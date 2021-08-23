الربيعي: موقف الحكومة ضعيف ازاء الانتهاكات الاميركية بحق العراق

اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، محمود الربيعي، الاثنين، ان موقف الحكومة مازال ضعيفا ازاء التدخلات والانتهاكات الاميركية داخل العراق، لافتا الى ان واشنطن تسعى لاطالة امد بقاء قواتها في العراق لتنفيذ اجنداتها.

وقال الربيعي في تصريح صحفي، ان “الحكومة لم يكن لها موقف يتناسب مع ما ارتكبته اميركا من جرائم داخل العراق بحق شعبه وقادته ومعسكراته”.

واضاف ان “الكثير من المطالبات صدرت من الاطراف السياسية من اجل قيام الحكومة بالرد على الانتهاكات الاميركية المتواصلة في العراق وخصوصا مايتعلق بالخروج الاميركي من البلاد”.

وأوضح الربيعي، ان “الحكومة راضخة للسياسة الاميركية الرامية للتسويف والمماطلة بهدف اطالة امد بقاء القوات الاميركية داخل العراق وجعل العراق منهكا في الصراع مع الارهاب”.