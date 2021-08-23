شرطة البصرة تطيح بعصابة للابتزاز بينهم امراءة

اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عصابة للابتزاز والنصب والاحتيال.

وقالت القيادة في بيان لها، ان "مفارز شرطة محافظة البصرة والمنشآت تمكنت من القبض على عصابة للابتزاز والنصب والاحتيال في قضاء القرنة"،

مبينة انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة للابتزاز مكونة من امرأة وشخصين، حيث تقوم المرأة باستدراج الشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واغرائهم وبعد الاتفاق معهم باللقاء في منزلها يقوم المتهمان الآخران بالدخول عليهم وتكبيلهم والاتصال بذويهم والاتفاق على مبالغ مالية مقابل تركهم، وبعد التحري وجمع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تم تشكيل قوة من قسم مكافحة إجرام البصرة، وتم إلقاء القبض على العصابة".

واضافت انه "بعد التحقيق معهم اعترفو على قيامهم بـ ٤ عمليات من هذا النوع أحدهم من خارج المحافظة".

واوضحت القيادة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".