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مقتل ثلاثة ارهابيين في هجوم على مضافتهم في صلاح الدين


كشف القيادي في الحشد العشائري موسى الشمري، الاثنين، عن قتل 3 ارهابين في استهداف مباشر لمضافة تحت الارض شرق صلاح الدين.

وقال الشمري ان “القوات الامنية المشتركة بدعم من الطيران الحربي وجهت ضربات مباشرة لمضافة تحت الارض يختبئ بداخلها 3 ارهابيين في منطقة العيث شرق صلاح الدين ما ادى الى مقتلهم على الفور”.

واضاف، ان “القتلى هم جزء من خلية ارهابية متورطة بـ5 هجمات استهدفت قرى العيثة والناعمة في الاشهر الماضية ما ادى الى سقوط ضحايا”.

وشهدت بعض مناطق صلاح االدين مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي.

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