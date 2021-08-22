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القوات الامنية تحقق نتائج "نوعية" جديدة في الطارمية


اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن تنفيذ عملية امنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان انه "ضمن العملية الأمنية التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء "الطارمية" حقق لواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية ، نتائج أمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة "القصير" بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، حيث كانت حصيلتها ، العثور على وكر للعصابات الإرهابية يحتوي سلاح هاون 120 ملم وقنبرة هاون وصاروخ قاذفة، وتفتيش جميع الدور والبساتين والأراضي الزراعية ،وتدقيق معلومات المواطنين ،وتفتيش 7بحيرة اسماك، و17 بستاناً ،و4 بزول، وفتح 9 شوارع، وانشاء معبرين".

واضافت انه "قد بلغت المساحة الاجمالية التي تم تفتيشها من قبل ابطال لواء المهمات الخاصة 3 كم مربع ".

واشارت الخلية الى ان "قطعات لواء المهمات الخاصة تواصل انتشارها الأمني المكثف لغرض تحقيق الأهداف المطلوبة وفق الخطط المرسومة مستخدمة إمكانيات وقدرة رجالها الابطال بهدف إحكام السيطرة الكاملة على المنطقة، وتطهيرها من العناصر الإرهابية" .

 

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