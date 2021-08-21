نائبة عن الانبار : أحزاب سنية تستغل معاناة المناطق المحررة لتوظيفها انتخابيا

كشفت النائبة عن محافظة نينوى انتصار الجبوري، السبت، عن قيام أحزاب وكتل سنية باستغلال الشرائح الفقيرة في المحافظات المحررة من اجل توظيفهم سياسيا وانتخابيا.

وقال الجبوري في حوار إنه “سمعنا باستغلال الشرائح الفقيرة من بعض الجهات السياسية عبر الوعود أو المبالغ المالية البسيطة واللعب على مشاعر البسطاء، وهذا الأمر لا بد من الانتباه له، كما أن مفوضية الانتخابات عليها ألا تهمل مثل هذه الحالات التي باتت مفضوحة ومكشوفة”.

وأضاف، أن “المناطق المحررة هي أكثر مناطق البلاد حاجة للانتخابات، من أجل اختيار نواب وكيانات سياسية تمثل الحاجات المحلية، بالتالي فإن المشاركة في الانتخابات قد تكون جيدة، قياساً ببعض المدن العراقية الأخرى، لكن يجب مواجهة عمليات استغلال بعض القوى السياسية لحاجة الناس من أجل أخذ أصواتهم”.