وزير الخارجية الياباني يصل الى بغداد

وصل وزير الخارجية الياباني، اليوم السبت الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة الياباني توشيميتسو موتيجي يصل إلى بغداد".

وكانت الخارجية العراقية، قد اعلنت يوم امس الجمعة، عن زيارة وزير الخارجية الياباني، مشيرة الى انه يترأس وفدا حكوميا رسميا".

واضافت ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الياباني توشيميتسو موتيجي سيعقدان اجتماعاً ثنائيا".