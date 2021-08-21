ذي قار تسجل حصيلة مرتفعة بوفيات كورونا

اكدت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، ان معدل الوفيات بسبب مضاعفات فيروس كورونا في موجته الثالثة سجل ارتفاعا كبيرا قياسا بالايام القليلة الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ذي قار عمار الجابري في تصريح صحفي، ان ” المؤسسات الصحية سجلت سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة ، بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بالاصابات”.

واشار الجابري الى انه “بهذا الرقم يرتفع عدد حالات الوفيات في محافظة ذي قار إلى 1380 حالة وفاة منذ ظهور الوباء”، مبينا ان “الموجة الثالثة اصابت مختلف الشرائح ما يدلل على خطورته واهمية الالتزام بالارشادات الصحية”.

ولفت الى ان ” محافظة ذي قار شهدت تسجيل انخفاضا كبيرا بعدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا مقارنة بحالات الشفاء”.