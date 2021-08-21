الفتح: لا بوادر لانعقاد جلسات البرلمان قريبا والغيابات مقصودة

بين تحالف الفتح، السبت، عدم وجود ملامح لعقد جلسة البرلمان خلال الأيام المقبلة لعدم حضور النواب وانشغالهم بقضايا انتخابية.

وقالت عضو التحالف، ميثاق الحامدي، في تصريح صحفي ان”جلسات البرلمان وان عقدت لن تستطيع تمرير او مناقشة اي قانون لان الحضور سيكون على عدد الأصابع وفي الوقت الراهن لا توجد اي بوادر لانعقادها”.

ولفت الى ان” عدم الحضور الى البرلمان والعمل على القوانين والمشاريع هو امر مقصود من بعض القوى ونوابها لتحقيق أهدافها السياسية وارباك عمل الدولة بمكملها بسبب مزاجيات رئاسات الكتل”.

وأشارت الى ان” الغاية الأساسية من عدم اكمال نصاب البرلمان هو منع الاستجوابات الموجودة على لائحة الجداول المؤجل ومحاولة تأجيلها الى أطول مدة ممكنة”.

ويمر على اخر جلسة لمجلس النواب اكثر من شهر وسط استياء سياسي على هذا الامر بسبب انشغال الأغلبية من النواب والرئاسات بالدعايات الانتخابية قبل حل البرلمان.