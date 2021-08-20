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الكشف عن حراك سياسي لتأجيل الانتخابات الى نيسان من العام المقبل


كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الجمعة، عن تحركات تقودها جهات سياسية في بغداد بغية تأجيل الانتخابات الى نيسان من العام المقبل، فيما اشار الى ان الحزب الديمقراطي مع التوافق والاجماع السياسي طالما كان يصب بالمصالح العليا للبلد والشعب العراقي.

وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، ان "الديمقراطي الكردستاني مستعد بشكل كامل لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها بقوة في أي موعد حتى لو تم إجراؤها يوم غد على اعتبار ان جماهير الحزب وقواعده الشعبية تم تحشيدها بشكل تام للذهاب الى الانتخابات والحصول على مقاعد أكثر مما حصل عليه الحزب في الانتخابات السابقة".

واضاف شنكالي، ان "الديمقراطي الكردستاني لم يكن يوما سببا في عرقلة اي توافقات طالما كانت تصب ضمن مصلحة البلد والشعب العراقي، بالتالي فاننا داعمين لاي خيارات تذهب لها الاغلبية السياسية بشرط ان تكون ذات جدوى وتصب بمصلحة الانتخابات وضمان شفافيتها"، لافتا الى ان "الانتخابات المبكرة لذاتها لن تكون ذات قيمة طالما لم يتم توفير الاجواء والارضية الصحيحة لإجراء انتخابات نزيهة تصب بمصلحة المواطن وتؤدي الى تحقيق التمثيل البرلماني للشعب بعيدا عن التزوير وسطوة السلاح والمال السياسي".

 

واكد ان "التأجيل ان حصل فينبغي ان يتضمن خارطة طريق حقيقية تنهي السلاح المنفلت لبعض الاحزاب وتوفر البيئة الامنة كي يدلي المواطن بصوته ويختار من يراه مناسبا لتمثيله بقناعة ورغبة كاملة دون اكراه او خوف او استغلال لمعاناته".

 

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