إحصائية رسمية: اكثر من مليوني اسرة عراقية تعاني الفقر

كشفت وزارة التخطيط عن وجود أكثر من مليوني اسرة عراقية تعاني الفقر، فيما أكدت قرب انطلاق خلال خطة التعافي والإصلاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حوار صحفي إن "المؤشرات دائما ما تميل الى ارتفاع نسبة الفقر"، مبينا أن "نسبة الفقر ارتفعت بنسبة كبيرة نتيجة وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط".

وأوضح الهنداوي، أن "خط الفقر يعني 130 الف دينار للفرد"، مشيرا الى أنه "ستنطلق خلال الايام المقبلة خطة التعافي والإصلاح".

وكشف المتحدث باسم التخطيط عن "وجود اكثر من مليوني اسرة تعاني من الفقر في العراق"، لافتا الى أن "الظروف التي يمر بها العراق عطلت سياسات خفض الفقر".