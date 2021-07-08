التربية تعلن الخطة الدراسية لمدارس التعليم المسرع واليافعين ومراكز حقك في التعليم

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، كتابًا يتضمن "خطة الدراسة" في مدارس (التعليم المسرع واليافعين ومراكز حقك في التعليم) للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان ان "الخطة تتركز على تعدد مصادر التعلم مع الأخذ بنظر الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر".

وبينت الوزارة ان "القنوات التعليمية ستكون شريكاً أساسيا في بث وشرح جميع الدروس للمراحل كافة".