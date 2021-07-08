الإطاحة بإرهابي وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة جنوب بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، الإطاحة بإرهابي وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة معدة لاستهداف المواطنين والبنى التحتية في جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذها للعمليات الاستباقية وواجبات البحث والتفتيش وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب، في مناطق غرب وجنوب العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب في منطقة (الغزالية) والمطلوب الــى محكمة تحقيق شرق الانبار المختصة بقضايا الإرهاب".

واشار الى، ان "قطعاتنا في اللوائين (55، 23) فرقة المشاة السابعة عشر تمكنت من ضبط كدس عبوات الناسفة ومواد المتفجرة معدة لاستهداف المواطنين الابرياء والبنى التحتية ضمن مناطق جنوب بغداد، احتوى على (4) عبــوات ناسفة محلية الصنع مختلفة الاحجام والاشكـــال وعلب بلاستك (جلكانات) (10 و20) لتر مملوءة بمواد شديدة الانفجار (سيفور وصجم) مع حشوة مدفعية واحدة واسلاك وقداحات تفجير وهي من مخلفات عصابات داعش الإرهابية"، لافتا الى "رفعها بدون حادث".