النزاهة: ضبط مخالفات بتمليك عقارات وتلاعباً بالسجلات في محافظتين

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس ، عن ضبط مخالفات بتمليك عقارات وتلاعب بالسجلات في محافظتي المثنى وكربلاء.

وذكر بيان للنزاهة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، قام بضبط الأضابير الخاصة بالدور التابعة إلى دائرة صحة المثنى التي تم تمليكها خلافاً للقانون"، مبيناً أن "عدد العقارات بلغ 9 عقارات ، أما مجموع مبالغها فقد وصل إلى (1,129,129,600) مليار دينار".

وعلى صعيد آخر أضاف البيان، أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في محافظة كربلاء، تمكنت من ضبط أصل (38) حاصلة لسجلات عقارية فارغة (النسخ الثواني للسجلات الدائمية) وأصل (6) سجلات محرفة و(4) كتب تمليك عقارية وبيان تمليك في منزل أحد المتهمين الموقوفين".

وتابع، ان "العملية اسفرت عن ضبط كتاب خاص برفع إشارة حجز عن عقار وآخر خاص بصورة قيد العقار، وكتاب موجه من دائرة التسجيل العقاري الثانية في المحافظة إلى محكمة بداءة كربلاء، فضلاً عن قائمة بالأضابير المفقودة في الشعبة الأولى لدائرة التسجيل العقاري الثانية وعقد بيع وشراء".

وأشار، الى أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات التي نفذت وفقاً لمذكرات قضائية، وعرضها رفقة المبرزات الجرمية المضبوطة على قضاة محكمة التحقيق بقضايا النزاهة في المثنى وكربلاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".