الأخبار

الحكم بالحبس الشديد لثلاثة اشخاص في شركة "كي كارد"


قررت محكمة جنايات الكرخ /لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، الحكم على بهاء عبد الحسين عبد الهادي وافراح محمد عبد علي و ولاء عبد الجواد حسين العاملين بشركة "كي كارد" بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات نتيجة تورطهم باختلاس مبلغ مالي ضخم.

وقال مصدر قضائي  انه "نتيجة لتحقيقات لجنة مكافحة الفساد، قررت محكمة جنايات الكرخ /لمكافحة الفساد الحكم على بهاء عبدالحسين عبدالهادي و افراح محمد عبد علي مدير عام مصرف الرافدين وولاء عبد الجواد حسين مسؤولة البطاقات الذكية في مصرف الرافدين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا ًللمادة 316 بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات رقم111لسنة1969 المعدل".

واضاف أن" المحكمة الزمت المحكوم عليهم برد المبلغ المختلس والبالغ 13173696096 مليار دينار عراقي "، فضلا عن اشعار الهيئة القضائية اكمال التحقيق عن الضرر الناتج من الاستحواذ على ارباح مصرف الرافدين نتيجة المساهمة مع شركة كي كارد للفترة من عام2013 لغاية 2019 ".

وتابع، ان "هذا الحكم يعتبر الثاني ل‍بهاء عبد الحسين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإعلام الأمني: استهداف المنطقة الخضراء بثلاثة صواريخ كاتيوشا
القبض على (44) مطلوبا في ديالى
التربية تعلن الخطة الدراسية لمدارس التعليم المسرع واليافعين ومراكز حقك في التعليم
صادقون: الانتخابات ستجري في موعدها رغم الأجواء المشحونة
المستشفيات في جانب الرصافة تشهد زخماً غير مسبوق بالحالات الحرجة والشديدة لمصابي كورونا
الإطاحة بإرهابي وضبط عبوات ناسفة ومواد متفجرة جنوب بغداد
إحباط محاولة تسلل لداعش الارهابي غرب طوزخورماتو
النزاهة: ضبط مخالفات بتمليك عقارات وتلاعباً بالسجلات في محافظتين
انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في العراق
الحكم بالحبس الشديد لثلاثة اشخاص في شركة "كي كارد"
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك