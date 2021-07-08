المالية النيابية: لم يسترجع اي دينار لخزينة العراق عبر حملة "مكافحة الفساد"

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، عدم استرجاع اي دينار لخزينة العراق من خلال حملة مكافحة الفساد.

وقال السعداوي في تصريح لـ/ المعلومة/، "اننا ندعم اي حملة حقيقية لمكافحة الفساد التي تؤتي في نهاية المطاف بنتائج ايجابية ومنها استعادة الاموال المنهوبة لخزينة البلاد لكن ما يحصل الان ان الحملة هي حرب على ورق وجاءت للتسويق الاعلامي".

واضاف السعداوي،ان" اي دينار لم يجري استرجاعه واعادته لخزينة العراق رغم ان الاموال المنهوبة كبيرة جدا"،

مبينا أنه "لا يمكن ان ينهض اقتصاد البلاد دون مكافحة حقيقية للفساد الذي يمثل معرقل اساسي لاي خطوات لبناء اقتصاد وطني قوي يستثمر قدراته في وجود ثروات طبيعية هائلة يمكن ان تغير من وضع البلاد بشكل كبير".

ويعاني العراق من فساد كبير في ظل تقارير تتحدث عن تهريب مئات المليارات خلال السنوات الماضية خارج البلاد. ا