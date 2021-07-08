الصحة: حظر التجوال لم يطبق بالشكل الصحيح وألحق اضرارا بشريحة الكسبة

اكد مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، الخميس، عدم تفاؤله بتحقيق نتائج ايجابية في حال تم اعادة حظر التجوال، لافتا الى ان الحظر لم يطبق بالشكل الصحيح وألحق اضرار بشريحة الكسبة، وبالتالي فأن الشعب لم يعد يتحمل مثل هكذا اجراءات.

وقال الحلفي في تصريح صحفي ان "حظر التجوال الذي فرض سابقا لم يطبق على ارض الواقع، حيث ان الاماكن المزدحمة بالمارة لن يتغير واقعها وبالتالي لن تكون هناك سيطرة عليها عن طريق فرض حظر التجوال".

واضاف ان "حظر التجوال الشامل الذي فرض في الايام الماضية، لم يكن حظر بالمستوى المطلوب، بل كان حظرا امنيا وعلى السيارات فقط ولم يحقق شيئاً يذكر".

وأوضح الحلفي، ان "الحظر الذي تم فرضه يأتي بنتائج ايجابية، فضلا عن انه ألحق اضراراً بالكسبة والشرائح الفقيرة بسبب عدم توفير البدائل لهم من قبل الدولة، لذا لايوجد اي تفاؤل بحظر التجوال فضلا عن ان الشعب لم يعد يتحمل مثل هكذا اجراءات"