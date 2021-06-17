موقع الواح طينية الأليكتروني يتعرض الى هجوم قراصنة باء بالفشل الذريع

تعرض موقع الواح طينية (http://clay-board.com/ )، وهو موقع متخصص الى هجمة من قراصنة محترفين وذلك في الساعة الثانية بعد ظهر هذا يوم أمس ألأربعاء 16/6/2021، ادت الهجمة الى تعطيل الموقع لعدة ساعات، غير ان القراصنة لم يستطيعوا تخريب الموقع، وخلال ساعات قليلة إستطاع أبطال الدعم الفني معالجة الموقف وتشغيل الموقع بنفس كفاءته والإعتيادية وبكامل مواده وأقسامه...

القراصنة تم تحديد موقعهم بالضبط تماما، وتم الرد المناسب عليهم، وهم ارتكبوا حماقة ..وهي الحرب بكل أبعادها ومتطلباتها..القراصنة الأنذال والجهة التي تقف ورائهم تلقوا ضربة ألأيكترونية موجعة، سيندمون بعدها الى الأبد على ما فعلوه....

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هذا الخط الواضح كان سببا للهجوم الأليكتروني الخسيس الذي تعرض له موقع الواح طينية