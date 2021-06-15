احباط هجوم إرهابي على نقطة امنية للجيش غربي الانبار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باحباط هجوم ارهابي على نقطة امنية تابعة للجيش في مناطق غرب النبار.

وقال المصدر ان “مجموعة من عصابات داعش الاجرامية حاولت التعرض على نقطة تابعة لقوات الجيش على الطريق الدولي السريع القريب من قضاء الرطبة غربي الانبار”.

وأضاف، أن “المجموعة الارهابية جوبهت بوابل من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ارغمها على التراجع دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.

وأوضح، أن “القوات الامنية رصدت حركة المهاجمين قبل وصولهم الى المكان المستهدف”.

يشار الى ان القوات الامنية عززت من نقاط التفتيش على كافة المناطق الصحراوية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني.