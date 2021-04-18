الحشد الشعبي يوضح تفاصيل القصف الارهابي على نقاطه في كركوك

اوضح الحشد الشعبي، السبت، تفاصيل القصف الارهابي على نقاطه الامنية في محافظة كركوك.

وقال نائب قائد عمليات الشمال بالحشد الشعبي عرفان عبد الحسين الامامي في تصريح ان “عددا من الهاونات سقطت على نقطتين لفوج جنوب داقوق التابع لقاطع عمليات الشمال بالحشد الشعبي وأخرى تابعة للجيش العراقي في قرية البو مفرج جنوب كركوك”.

واضاف ان “الهاونات أعقبها شن تعرض ارهابي قبل أن يتم التصدي له واحباطه”. وبين أن “الهجوم أسفر عن إصابة ٣ عناصر من الحشد الشعبي و٤ من الجيش”.

واوضح الامامي، أن “ داعش الارهابي تعمد خلال شهر رمضان المبارك في محاولة خائبة لإثبات الوجود”.