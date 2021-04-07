محلل سياسي : الامارات والسعودية تقودان مخططا لايصال بعض الشخصيات الى السلطة بالعراق

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الأربعاء، ان التحركات السياسية بدت واضحة خلال الايام الاخيرة باتجاه السعودية والامارات، لافتا الى ان البلدين يسعيان الى تنفيذ مخطط يهدف الى ايصال بعض الشخصيات الى رأس الهرم في السلطة.

وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “زيارات بعض الشخصيات العراقية الى السعودية والامارات ومنحهم بعض الاستثمارات في البلاد، يعد ضرب عصفورين بحجر واحد”.

واضاف ان “الامارات والسعودية تقودان مخططاً يهدف الى جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال دعم بعض الاطراف السياسية من اجل ايصالها الى رأس الهرم في السلطة”.

واوضح ان “الدولتين حصلتا على بعض المنافع من العراق من خلال منحهما استثمارات ومشاريع واتفاقيات، هدفها ايصال بعض الاطراف الى العملية السياسية من جديد لخدمة مصالح الكيان الصهيوني، وقد تكون الاتفاقات الاخيرة ظاهرا مع السعودية والامارات وباطنا مع الكيان المحتل”.