تحالف الفتح بعيد "الأم": نتطلع لتشريعات وقوانين تحمي المرأة

قدم تحالف الفتح، الاثنين، تهنئته بعيد "الأم"، معرباً عن تطلعه في المرحلة المقبلة إلى المزيد من التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة.

وجاء في بيان للتحالف، "للأمهات العراقيات اللواتي قدمن الشهداء وتحملنَ مسؤولية الفداء والتضحية بما يملكن من أبناء وأخوة، كل التحايا المعطرة بنقاء مروؤتهن، في عيدهن على امتداد خارطة الوطن نتذكر آلام المحن ومعاناة التاريخ القريب وهي تحتمل بغي الطاغية وديكتاتوريته وعنفه وحروبه التي أكلت الزوج والابن والأخ وكل قريب".

وأضاف "مثلما نتطلع إلى أمسها وهي ترفد جبهة القتال وتقاتل في ميادين الثقافة والإنتاج وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في بناء النظام السياسي وتجربة الديموقراطية، ولن ننساها وهي تستقبل كتائب الشهداء العائدين بالنصر والشهادة في ملحمة الفتوى الخالدة في مواجهة التكفير والإرهاب".

ولفت البيان الى أنه "في عيد الأم نبتهل إلى الله تعالى أن يحقق أحلام كل الأمهات العراقيات مثلما نتطلع في المرحلة المقبلة من تاريخ الحركة الدستورية والتشريعية إلى المزيد من التشريعات والقوانين التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها وتصون كرامتها وتضعها في المكان الطبيعي من المجتمع العراقي وخصوصيته الوطنية".