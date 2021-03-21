بعد اسثناء الـ37 دولة.. هذه أماكن دفع رسوم سمات الدخول إلى العراق

حدد الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، اليوم الأحد، أماكن دفع رسوم سمات الدخول إلى العراق.

وقال المحنا في حديث صحفي إن "مبلغ سمات دخول مواطني الدول المشمولين بالإعفاء من رسم تأشيرة الدخول إلى العراق والبالغ 75 دولاراً يدفع في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية".

وأكد أن هذه الخطوة "تأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول الى العراق، حيث شمل القرار رجال الاعمال والشركات عن دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا، للدخول الى العراق مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين.