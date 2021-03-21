وزير الصحة يلوح باجراءات “شديدة” في حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية

حدد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الأحد، أولويات عمل الوزارة في مواجهة جائحة كورونا، فيما توعد بتوصيات أشد في حال عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال التميمي في تصريح إن “الوقاية ومتابعة الإجراءات الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وفرض الغرامات ستكون من أولويات عمل الوزارة”.

ودعا التميمي، “رجال الدين وشيوخ العشائر والعاملين في القطاع الخاص الى ضرورة الالتزام والابتعاد عن التجمعات والتزاور”، متوعدا “وإلا ستكون لدينا توصيات أشد مما عليه الان”.