الشرطة الدولية والمخابرات تعتقلان 15 أجنبياً في كربلاء

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، الأحد (21 آذار 2021)، اعتقال 15 أجنبياً مخالفين لشروط الإقامة في المدينة بعملية شاركت فيها "الشرطة العربية والدولية وجهاز المخابرات العراقي".

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز الشرطة العربية والدولية بالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي وقسم استخبارات وامن السياحة وقسم إلاقامة وشعبة استخبارات الوافدين ومفرزة من الأدلة الجنائية في بغداد، تمكنت من القبض على 15 شخص مخالف من جنسيات أجنبية مختلفة، ضمن إطار العمل الأمني المشترك بين شرطة كربلاء المقدسة والأجهزة الأمنية كافة في المحافظة".

وأضافت، أن "القبض على هذه المجموعة تم لمخالفتهم القانون وتجاوزهم على فترة الإقامه وممارستهم العمل بدون عقود رسمية"، مشيرة إلى "إحالتهم الى الجهات المختصة لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية، تعلن بين حين وآخر، اعتقال أجانب في العراق مخالفين لشروط الإقامة، وبعضهم من جنيسات أوروبية يعملون في صالات للقمار ببغداد، ثم ترحلهم إلى بلدانهم.