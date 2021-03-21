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المالية تعلن تقديمها الدعم المالي الكامل الى الصحة لمواجهة كورونا


أعلنت وزارة المالية، الاحد (21 آذار 2021)، عن تقديم الدعم المالي بنسبة ١٠٠٪  لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا منذ عام ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان إنه "رغم الازمة المالية وقلة السيولة النقدية اعطت وزارة المالية والمتمثلة بدائرة المحاسبة الاولوية في تمويلاتها الشهرية لوزارة الصحة والبيئة لغرض تأمين متطلبات الادوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية في بغداد وكافة دوائر الصحة في المحافظات وبنسبة صرف ١٠٠%رغم عدم المصادقة على موازنة ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وكذلك قامت بتمويل المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة وحسب ما يردنا من وزارة التخطيط".

واضافت، "بالاضافة قامت وزارة المالية بتسهيل اجراءات صرف المنح والتبرعات التي وردت لوزارة الصحة من داخل وخارج العراق من خلال فتح حسابات مصرفية لهذه التبرعات في بغداد و المحافظات لمواجهة جائحة كورونا".

وتابعت، "كما ارسلت وزارة المالية كوادرها الى وزارة الصحة لغرض مساعدة كوادرها في معالجة الامور الحسابية للحيولة دون تأخر صرف تمويلاتها كانت كل هذه الاجراءات من اجل تقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة لتوفير السيولة النقدية لهم".

واشارت الى انها "اعطت الاولوية في صرف الرواتب لموظفي وزارة الصحة وخاصة صحة الكرخ قبل الوزارات وصرف رواتب الاطباء المقيمين بناء على قرارات مجلس الوزراء".

وبينت: "علما ان وزارة المالية تسعى بكل طاقاتها وكوادرها لغرض تأمين متطلبات وزارة الصحة من اجل ان يجتاز البلد هذه المحنة وهي على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الدوائر في اي جوانب مالية تتعلق بالازمة".

واختتمت قائلة، ان "وزارتنا تستنكر التصريحات والتبريرات التي وجهها احد مسؤولي وزارة الصحة والبيئة بتاخر وزارة المالية بتوفير الدعم المالية لاسعاف المؤسسات الصحية حيث يحاول بتصريحة الغير منطقي بالقاء اللوم والتقصير بتراجع في اداءه الوظيفي والمهني على الدوائر الاخرى".

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