اغتيال ضابط برتبة عقيد في المخابرات العراقية ببغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، (21 آذار، 2021)، باغتيال ضابط رفيع في جهاز المخابرات العراقية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر إن مجموعة مسلحة فتحت نيران اسلحتها، مساء اليوم، تجاه عجلة بداخلها ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية مكافحة الارهاب بجهاز المخابرات اثناء مرورها ضمن منطقة المنصور في بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على المكان ونفذت حملة تفتيش بحثا عن المسلحين الذي لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى "نقل جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي".