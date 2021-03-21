الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل داعشية في “انجانة” بديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، السبت، احباط محاولة تسلل داعشية في منطقة انجانة شمال ديالى.

وقال العزاوي في حديث صحفي ،ان” قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي احبطت محاولة تسلل داعشية في تلال حمرين القريبة من انجانة(90كم شمال بعقوبة) بعد رصدهم عن بعد”.

واضاف العزاوي،ان” ارهابيي داعش هربوا بعد فشل محاولة تسللهم بين الوديان بسبب الكثافة النارية مؤكدا بان الوضع تحت السيطرة الامنية”.

وكان الحشد الشعبي احبط العديد من محاولات التسلل في مناطق متفرقة من ديالى من خلال الرصد الليلي للحشد الشعبي”