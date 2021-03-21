استخبارات الحشد تعتقل 9 ارهابيين وفق مذكرات قضائية

اعلن الحشد الشعبي اليوم الاحد، اعتقال عناصر ارهابية في محافظة نينوى.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان ان قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في عدد من مناطق نينوى حيث نجحت القوات باعتقال 9 إرهابيين وفق مذكرات قبض قضائية.

واضاف البيان ان العملية تمت بناء على جهد وتحرٍّ واسعين من قبل معاونية شؤون الاستخبارات في الحشد في ساعة متأخرة من الليل، إذ تم القبض على المطلوبين للقضاء لضلوعهم بانتهاكات للمواطنين وجرائم إرهابية طالت الأبرياء و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه العملية لدعم حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المحافظة.