اعتقال مطلوبين وتفكيك عبوات خلال عملية أمنية في صلاح الدين

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من القاء القبض على ٦ مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان ، إن "قوات من الحشد الشعبي والجيش و الشرطة، أطلقت اليوم الأحد، عملية أمنيّة من ثلاثة محاور جنوب تكريت، حيث شملت تأمين مناطق الزلاية والبو دور والعوينات وصولا الى مكيشيفة".

وأشار البيان إلى أنه "تم خلال العملية القاء القبض على ٦ مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة".