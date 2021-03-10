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كردستان تقرر إغلاق المدراس 10 أيام بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا
وكالة انباء براثا
65
2021-03-10
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