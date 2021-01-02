القضاء الايراني: قتلة الشهيد قاسم سليماني لن يكونوا بأمان في أي مكان

اعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، إن قتلة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية وخلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد السعيد قاسم سليماني والتي أقيمت في جامعة طهران، قال رئيسي "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر بتصفية سليماني لا يمكنه الإفلات من العدالة".

ولفت رئيس السلطة القضائية إلى أن "الذين لعبوا دورا في عملية القتل لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم"

وكان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد استشهد في الثالث من كانون ثاني 2020، واستشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بقصف جوي امريكي غادر جبان قرب مطار بغداد.