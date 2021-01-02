الأخبار

القضاء الايراني: قتلة الشهيد قاسم سليماني لن يكونوا بأمان في أي مكان


اعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، إن قتلة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية وخلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد السعيد قاسم سليماني والتي أقيمت في جامعة طهران، قال رئيسي "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر بتصفية سليماني لا يمكنه الإفلات من العدالة".

ولفت رئيس السلطة القضائية إلى أن "الذين لعبوا دورا في عملية القتل لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم"

وكان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد استشهد في الثالث من كانون ثاني 2020، واستشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بقصف جوي امريكي غادر جبان قرب مطار بغداد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تنسيقية الشهادة والسيادة تصدر توصيات هامة للمشاركين في تظاهرة ساحة التحرير
القضاء الايراني: قتلة الشهيد قاسم سليماني لن يكونوا بأمان في أي مكان
بينهم 20 موظفا بدرجة وزير.. احالة 333 متهما بالفساد في ملف الكهرباء للمحاكمة
تدمير أربعة أوكار لـ"داعش" الارهابي في كركوك
قائممقام مركز كربلاء يطالب اصحاب المولدات الاهلية المضربين باستئناف التشغيل
بالصور .... ساحة الحبوبي تتزين بصور الشهداء القادة .
طيران الجيش يقتل داعشيين في أبو عقارب
نائب: “مليونية السيادة” غدا ستكون دليلا على رفض الشعب للتواجد الأمريكي
الطاقة النيابية: اللجان تستأنف اجتماعاتها غدا لمناقشة موازنة2021
النائب محمد صاحب الدراجي يقترح تسليم وزارة الكهرباء لأصحاب المولدات الاهلية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك