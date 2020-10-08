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الكشف عن جمع تواقيع لاقالة وزير المالية


كشف النائب ستار الجابري ، الخميس، عن جمع تواقيع نيابية لاقالة وزير المالية علي علاوي بسبب صرف اموال الاقتراض بطرق غير قانونية.

وقال الجابري في تصريح صحفي، ان “اكثر من ٥٠ توقيعا نيابيا تم جمعه لاستجواب واقالة وزير المالية”، لافتا الى ان “سبب الاقالة يعود الى تأخير صرف الرواتب وصرف اموال الاقتراض بطرق غير قانونية”.

واضاف ان “مجلس النواب صوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بشرط توفير الرواتب حتى نهاية العام الجاري”، مبينا ان “تقديم مشروع اقتراض جديد غير صحيح وسيعرض وزير المالية للاقالة”.

واتهمت لجنة المالية النيابية، اول امس الثلاثاء، الحكومة بانفاق اموال الاقتراض الداخلي والخارجي بطرق غير قانونية.

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