نائب يحذر من مشكلة كبيرة في المؤسسة الامنية بعد 10 سنوات: الشيخوخة قادمة!

حذر النائب مضر الكروي، الاربعاء، من مشكلة كبيرة في الموسسة الامنية العراقية بعد 10 سنوات من الان.

وقال الكروي في حديث صحفي، إن “متوسط عمر منتسبي القوى الامنية في العراق يقترب من 40 سنة وهذا امر يجب الانتباه له لانها تعتمد منذ تاسيسها بعد 2003 على مبدا التطويع”، مبينا أن “المؤسسة ستدخل في مشكلة كبيرة جدا بعد 10 سنوات من الان لانها ستصل الى مرحلة الشيخوخة”.

وأضاف، أنه “يجب التعامل مع ملف اعمار منتسبي المؤسسة الامنية باهتمام شديد من الان، وان يكون البديل هو اعادة التجنيد الالزامي لتقديم دماء شابة تساعد في ادامة حيويتها ومعالجة الكثير من اشكالات التي برزت بعد 2003 وتعزيز المفهوم الوطني للاجيال الشبابية”.

واشار الكروي الى ان “بقاء المؤسسة الامنية على مبدا التطويع له سلبياته الكثيرة ويجب ان يفعل مبدا التجنيد الالزامي المعمول به في اغلب بلدان العالم”.

واعتمد مبدأ التطويع في جميع المؤسسات الامنية في العراق بعد 2003 والتي يصل عدد افرادها الى نحو مليون منتسب حاليا منها قوات الجيش