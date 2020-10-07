الأخبار

العلاقات النيابية تطالب الخارجية بالكشف عن مصير اتفاقية الصين ومباحثات خور عبدالله


طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاربعاء، وزير الخارجية فؤاد حسين بالرد وايضاح مصير الاتفاقية الصينية وخور عبدالله بعد طلبه الرد على اللجنة بجواب مكتوب.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي في حديث صحفي ان “لجنة العلاقات البرلمانية استضافت وزير الخارجية فؤاد حسين قبل ايام  للاستفهام عن مصير الاتفاقية الصينية وخور عبدالله ومصير المباحثات مع الكويت”.

واضاف ان “وزير الخارجية طلب من اللجنة الرد بجواب مكتوب موضحا التفاصيل كاملة على كافة استفسارات اللجنة ووافقت له على الامر”، مشيرا الى انه “مضت المدة المحددة ولم يرد وزير الخارجية على أي استيضاح من اللجنة بخوص الاتفاقية الصين والخور”.

واوضح الموسوي ان “وزير الخارجية مطالب بالرد سريعا عن مصير الاتفاقية او سيكون للبرلمان موقف اخر”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب يحذر من مشكلة كبيرة في المؤسسة الامنية بعد 10 سنوات: الشيخوخة قادمة!
العلاقات النيابية تطالب الخارجية بالكشف عن مصير اتفاقية الصين ومباحثات خور عبدالله
حقيقة ما جرى يوم امس في محافظة كربلاء المقدسة
القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في بغداد
لجنة نيابية: اطلاق المالية للرواتب يؤكد الازمة مفتعلة ولايمكن مرورها دون حساب
مصدر مطلع : مجاميع الجوكر الامريكي اللقيطة والبعثيين سيقومون باعمال اجرامية في النجف الاشرف هذه المرة
الأسدي تعليقا على احداث كربلاء: الضرورة التاريخية تستلزم مواجهةِ التيار التخريبي
بالفيديو .... لحظة اعتداء المتظاهرين على القوات الأمنية في مدينة كربلاء المقدسة وتكسير الابواب
الموقف الوبائي لكورونا اليوم الاربعاء
مصدر مطلع : بعثيون وابنائهم شاركوا في الاحداث التي وقعت يوم امس في كربلاء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ...
الموضوع :
امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!
زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ...
الموضوع :
" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "
زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ...
الموضوع :
الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .
عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ...
الموضوع :
هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً
مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ...
الموضوع :
إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)
سعد حامد : كيف ممكن ان نتواصل مع هذه المختبرات اريد عنوان بريدي لو سمحتم ...
الموضوع :
أمانة بغداد تفتتح اربعة مختبرات جديدة لفحص مياه الشرب
فيسبوك