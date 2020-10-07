العلاقات النيابية تطالب الخارجية بالكشف عن مصير اتفاقية الصين ومباحثات خور عبدالله

طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاربعاء، وزير الخارجية فؤاد حسين بالرد وايضاح مصير الاتفاقية الصينية وخور عبدالله بعد طلبه الرد على اللجنة بجواب مكتوب.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي في حديث صحفي ان “لجنة العلاقات البرلمانية استضافت وزير الخارجية فؤاد حسين قبل ايام للاستفهام عن مصير الاتفاقية الصينية وخور عبدالله ومصير المباحثات مع الكويت”.

واضاف ان “وزير الخارجية طلب من اللجنة الرد بجواب مكتوب موضحا التفاصيل كاملة على كافة استفسارات اللجنة ووافقت له على الامر”، مشيرا الى انه “مضت المدة المحددة ولم يرد وزير الخارجية على أي استيضاح من اللجنة بخوص الاتفاقية الصين والخور”.

واوضح الموسوي ان “وزير الخارجية مطالب بالرد سريعا عن مصير الاتفاقية او سيكون للبرلمان موقف اخر”.