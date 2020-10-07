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القبض على شخص متنكر بزي نسائي في كربلاء


افاد مصدر امني، الاربعاء، ان قوة امنية قبضت على شخص بمتنكر بزي نسائي كان يروم الدخول مع المواكب الحسينية الى مدينة كربلاء.

وقالت شرطة كربلاء في بيان انه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني تمكن قسم شرطة الهندية من إلقاء القبض على شخص متنكر بزي النساء ينوي الدخول مع المواكب الحسينية للقيام بأعماله الدنيئة".

واشار البيان الى ان "الشخص احيل الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة واستقرارها".

ولفت البيان الى ان "مفارز شرطة قضاء الهندية مستمرة بالعمل الميداني والمتابعة من قبل مدير القسم على كافه القطوعات وفلاتر التفتيش وساحات وقوف السيارات وتنسيق العمل المروري وتنظيم سير العجلات لطريق العوده والاشراف على فك الازدحامات حسب قاطع المسؤولية للمحور الشرقي".

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القبض على شخص متنكر بزي نسائي في كربلاء
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