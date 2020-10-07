التغيير: ديون الإقليم ذهبت لجيوب الفاسدين ولايتحملها المواطن

اكد عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حاول التغطية على فشل حكومته في التصدي للفساد وخرج أمام البرلمان بأرقام مبالغ فيها.

وذكر حمه صالح في حديث صحفي أن “الديون التي تحدث عنها بارزاني يتحملها هو وحكومته وحزبه الذين هم من يدير الإقليم بالطول والعرض، ولايتركون أي مجال للجهات الأخرى بقول كلمتها”.

وأضاف أن “لأكثر من عامين تطبق حكومة إقليم كردستان الادخار الإجباري في رواتب الموظفين، وهناك 3 أشهر لم تقم الحكومة بتوزيع الرواتب على موظفيها، ومع ذلك كانت الحكومة الاتحادية ترسل المبالغ، فاين ذهبت أموال الديون التي يتحدث عنها بارزاني”.

وبين أن “هذه الأموال البالغة أكثر من 28 مليار دولار بالإضافة إلى العائدات المالية الأخرى، كانت تذهب لجيوب الفاسدين الذين تجاهلهم بارزاني في حديثه لآن أغلبهم من حزبه”.