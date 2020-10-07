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الداخلية تطيح بالمفتي الشرعي لداعش الارهابي في كركوك


أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على ما يسمى المفتي الشرعي لولاية كركوك ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان انه “من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود أحد المطلوبين من عصابات داعش الإرهابية، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم تم إلقاء القبض على أحد قادة داعش الإرهابية المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي عمل المفتي الشرعي بمايسمى ولاية كركوك /ناحية الرشاد”.

وأوضحت “من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وقام بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش وبعدها نصب بماجاء أعلاه كما بين انه من عائلة داعشية لدية اثنين من اخوتة وابن عمة ضمن صفوف عصابات داعش وان شقيقته هي زوجة أحد أمري داعش في ولاية كركوك وقد تم تدوين أقواله واحالتة الى القضاء لإكمال أوراقة التحقيقية لينال جزائه العادل”.

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