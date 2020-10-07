شرطة البصرة تعتقل "متهماً خطيراً" في أم قصر

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الأربعاء، عن اعتقال "متهم خطير" صادرة بحقه أوامر قبض وفق تهم مختلفة في أم قصر.

وقال إعلام المديرية في بيان إن "مفارز مركز شرطة ام قصر تمكنت من اعتقال متهم خطير من تجار المخدرات والصادرة بحقه عدة اوامر قبض بضمنها وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لقيامه برمي رمانة يدوية على احد منتسبي المركز، وكذلك وفق المادة ٢٧ اسلحة والمادة ٢٨ مخدرات والمادة ١٩٤ جمارك".

وأضاف البيان أنه "بعد ورود معلومات دقيقة عن مكان تواجده تمت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته ادوات تعاطي المخدرات"، لافتاً إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل".