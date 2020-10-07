الفياض: الحشد الشعبي سيبقى سندا للشعب وحافظا لتراب العراق وسيادته

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد الشعبي سيبقى سندا للشعب العراقي وحافظا لتراب العراق وسيادته، معربا عن شكره لمقام المرجعية الدينية العليا.

وقال الفياض في بيان إن “ الحشد الشعبي انطلق ببناء المرجعية الدينية العليا ويتحرك بتعبئة حسينية”، مؤكدا أن “ الحشد الشعبي مازال على ذات النهج حاضرا مع الشعب في الافراح والملمات”.

وأضاف أن “الزيارة الأربعينية عززت التلاحم بين أبناء الشعب العراقي والحشد الشعبي”، مشددا على ان “الحشد سيكون سندا للشعب في كل الملمات”.

وأكد الفياض، أن “ الحشد الشعبي سيبقى حافظا لوحدة العراق وسيادته”، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما تشهده الزيارة الأربعينية من استذكار لقادة النصر وتضحياتهم.

وقدم رئيس هيئة الحشد الشعبي شكره وتقديره وعرفانه إلى “مقام المرجعية الدينية العليا التي تحظى كل هذه التشكيلات وكربلاء المقدسة برعايته”.